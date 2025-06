Steun voor Van Aert! Ex-nummer 3 uit De Ronde neemt het voor hem op en is vol lof: "Ik moet lachen met kritiek op Wout"

Wout van Aert heeft in de loop van dit seizoen wel wat kritiek gekregen. Een collega uit het peloton, die net als hem mikt op de klassiekers, neemt het voor hem op.

Valentin Madouas is misschien een naam die in onze contreien nog niet echt klinkt als een klok, maar hij is wel iemand met enkele knappe prestaties op zijn cv in de klassiekers. De Fransman is al derde geworden in de Ronde van Vlaanderen, vijfde in Luik en zesde in de Amstel Gold Race. Hij weet hoe moeilijk het is om te scoren.

Op een YouTube-kanaal van En Danseuse prijst hij Van Aert dan ook de zevende hemel in. "Hij is een groot kampioen. Hij is meervoudig wereldkampioen in het veldrijden. Als je naar zijn regelmaat op de weg kijkt... Iedereen vindt dat hij aan een gemiddeld seizoen bezig is, maar ik vind zijn seizoen buitengewoon. Dat is mijn mening."

Madouas vindt Van Aert even goed als Pedersen

De criticasters zullen uiteraard wijzen naar het gebrek aan grote overwinningen. "Oké, hij heeft niet gewonnen in de klassiekers, maar hij eindigde in elke klassieker bij de eerste vijf. Hoe kunnen mensen dat beoordelen? Hij is misschien de derde beste renner ter wereld na Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Van Aert is van hetzelfde niveau als een Pedersen."

Een Pedersen heeft wel Gent-Wevelgem gewonnen en was liefst vier keer aan het feest in de Giro, ten opzichte van 'slechts' één ritzege voor Van Aert. Madouas vindt Van Aert wel zeker even constant presteren als Pedersen. "Ik moet lachen met de kritiek op Wout. Als je ziet welke opofferingen hij brengt om terug te keren en opnieuw het topniveau te bereiken."

Concurrenten Van Aert pakken hun moment

Madouas vindt dat de verdienste bij de winnaar gelegd moet worden in de koersen waar Van Aert naast de zege pakt. "Hij mist een tikkeltje om te winnen, maar het is niet hij die het niet heeft. Het zijn anderen die hun moment gepakt hebben."