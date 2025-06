'Totaal verrassende wending in dossier Lampaert, maar Soudal Quick-Step mist ook slag en Alpecin-Belg ook naar Q36.5'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Met de maand augustus in zicht staat het bol van de transfergeruchten. Ook rond Yves Lampaert bewoog er wel wat, maar hij zou nu toch bij Soudal Quick-Step blijven. Met Brent Van Moer en Quinten Hermans zouden twee andere Belgen wel vertrekken bij hun respectievelijke teams.

Het Laatste Nieuws brengt een nieuwe stand van zaken over de toekomstplannen van enkele Belgische wielrenners. Volgens de krant is er een verrassende wending gekomen in de contractsituatie van Yves Lampaert. Het leek erop dat de West-Vlaming na het stoppen van Patrick Lefevere als CEO op weg naar de uitgang zou zijn.

De komst van Jasper Stuyven als kopman voor de klassiekers zou voor Lampaert echter een stimulans zijn om wat meer water bij de wijn te doen. Stuyven is een goede vriend van Lampaert. De Belgische tijdritspecialist zou dicht bij een nieuwe overeenkomst van twee seizoenen met Soudal Quick-Step staan. Aan Jurgen Foré om dat akkoord af te ronden.

Van Moer niet naar Soudal Quick-Step

De huidige CEO van Soudal Quick-Step zou ook rond de tafel gezeten hebben met Brent Van Moer, Dylan van Baarle en Timo Kielich. Deze drie renners gaan dan weer niet naar de Wolfpack. Bij Van Moer was het geen geheim dat hij op de belangstelling van zowel Soudal Quick-Step als Q36.5 kon rekenen. Van Moer kiest voor Q36.5.

Dat is uiteraard de ploeg van Tom Pidcock. De Britse veelkunner krijgt een steeds grotere Belgische enclave tot zijn beschikking. Ook Meurisse zou die ploeg vervoegen en met Quinten Hermans zou nu ook een andere Belgische renner van Alpecin-Deceuninck dezelfde beweging maken. Dat nieuws hangt ook reeds langer in de lucht.

Q36.5 haalt Quinten Hermans binnen

De interesse van Q36.5 in Hermans is niet nieuw. Het lijkt erop dat het binnenhalen van Pidcock vorige zomer de poorten voor de Zwitserse wielerformatie nu open zet om de ploeg nog verder te versterken en in de breedte beter te maken.