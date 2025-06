UPDATE: Jarno Widar zorgt nu voor Belgische euforie in Giro Next Gen met dubbelslag, Team UAE verprutst het weer in Zwitserland

De Giro Next Gen is voorlopig de Giro van de Belgen. Deze keer is Jarno Widar aan het feest en hij is naast titelverdediger natuurlijk ook één van de favorieten voor een nieuwe eindzege.

Na de tijdrit van een paar dagen geleden was de bergrit naar Passo del Maniva een eerste belangrijke afspraak voor Widar. De rit begon met Jonathan Vervenne in de roze trui. De renner van Soudal Quick-Step had immers de tweede etappe gewonnen. Meer dan in één dag in het roze rijden was voor hem echter duidelijk te hoog gegrepen.

Daar zat het beukwerk van Lotto en Visma-Lease a Bike voor iets tussen. Lotto reed voor Widar, Visma-Lease a Bike voor Nordhagen. De Noor reed een kleine voorsprong bij elkaar maar zou te snel door zijn beste krachten zitten. Dat was het sein voor Widar om samen met Lorenzo Finn van Red Bull-BORA-hansgrohe naar voren te knallen.

Met een snedige versnelling reed Widar ook de Italiaan nog uit de wielen. Widar mocht zo voor het eerst in deze Giro Next Gen een zegegebaar maken: hij hield aan de finish zeven seconden over op Finn, een belangrijke concurrent in het klassement. De Spanjaard Pericas werd derde. Widar is de nieuwe leider, met opnieuw een voorsprong van zeven seconden op Finn.

Update: de Ronde van Zwitserland

Terwijl de veelbelovende jonge talenten zich in de 'Baby Giro' tonen, stomen de profs in de Ronde van Zwitserland zich klaar voor de Tour. Met Emiel Verstrynge en Brent Van Moer gingen twee Belgen mee in de ontsnapping. In het peloton was een belangrijk gegeven de valpartij van Geraint Thomas, die daarna een moeizame indruk gaf.

Onze landgenoten bleven niet voorop, maar medevluchter Quinn Simmons slaagde daar wel in. Gisteren plaatste hij zijn versnelling iets te vroeg. Deze keer kon hij wel opnieuw juichen, enkele weken na het behalen van de Amerikaanse titel. Almeida won de sprint in de favorietengroep voor plek 2, Onley werd 3e. UAE mag zich wel afvragen waarom er niet harder gereden werd om Almeida de rit te laten winnen.