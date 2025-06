Vanthourenhout heeft helder Tour-advies voor Van Aert: "Hij moet dat durven uitspreken"

In tegenstelling tot in de Giro zal Wout van Aert in de Tour geen rekening moeten houden met Olav Kooij in de massasprints. Mag hij ook zijn kans gaan voor de groene trui?

In de Giro was Mads Pedersen oppermachtig in het puntenklassement en maakte Wout van Aert door de aanwezigheid van sprinter Olav Kooij ook geen kans op de paarse trui. In de Tour is de Nederlander er niet bij.

Kan Van Aert na 2022 voor de tweede keer de groene trui winnen? Of moet hij zich weer schikken in de rol van helper voor Jonas Vingegaard, die na 2022 en 2023 voor de derde keer de Tour wil winnen?

Mag Van Aert weer dromen van groen?

"Hij is nog niet de Van Aert van twee of drie jaar geleden, maar de Giro kan hem daarbij geholpen hebben. En voor mij is hij absoluut klaar om opnieuw voor de groene trui te gaan", zegt Sven Vanthourenhout bij Derailleur.

"Ik hoop dat hij voor zichzelf die ambitie durft uit te spreken om voor de groene trui te gaan. Vooral in de eerste week zie ik hem meedoen in de sprints. Al verwacht ik niet dat hij puur op snelheid Milan, Merlier of Philipsen gaat kloppen."

"Maar hij moet wel in staat zijn om voldoende punten te scoren om in een latere fase van de Tour mee te spelen voor groen. Dat hoop ik van harte", stelde Vanthourenhout nog.