Wat kunnen ze tegen Pogacar? Johan Bruyneel en George Hincapie spreken zich duidelijk uit over Evenepoel en Vingegaard

Remco Evenepoel is eraan herinnerd hoe moeilijk het is om Tadej Pogacar te volgen. De analisten van 'TheMove' schetsen op basis van de Dauphiné hun verwachtingen voor de Tour.

Johan Bruyneel is één van de vaste gasten in de podcast en heeft na de Dauphiné wel een paar bevindingen. "Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel hebben nog werk voor de boeg. Ze weten wat ze moeten verbeteren. Er is tijd om dat te doen. Ze gaan allemaal op hoogtestage tussen nu en de Tour de France. We zullen zien hoe ze opdagen in de Tour."

Bruyneel denkt wel dat de manier waarop het Tour-parcours is uitgetekend een rol kan spelen. "We gaan in deze Tour terug naar de scenario's van vroeger. Als ze de bergen in trekken, zullen ze al elf dagen koers in de benen hebben. Dat zijn veel wedstrijddagen. Er kan van alles gebeuren." Evenepoel zou bijvoorbeeld de tijdrit kunnen winnen.

Verkeerd beeld na tijdrit Pogacar

Het tijdrijden is een aspect waar Evenepoel Pogacar pijn kan doen, dat hebben we ook wel gezien. "Het zat fout bij Pogacar in de tijdrit", zag George Hincapie. Het leek even spannend, maar het was slechts schijn. "Toen ik hem in de bergen zag wegrijden van Vingegaard en Remco Evenepoel, dacht ik: oh boy, het wordt een herhaling van vorig jaar. Toen domineerde hij."

Hincapie wil er zichzelf voor behoeden om al te grote conclusies te trekken. Zo gaat zeker de ploeg van Vingegaard volgens hem niet stilzitten met het oog op de Tour. "Ik denk wel dat Visma-Lease a Bike zal focussen op de positieve dingen die ze kunnen meenemen. Dat is de enige optie. Ik verwacht wel een mooie koers volgende maand."

Evenepoel moet kansen grijpen in eerste Tourweek

De verwachtingen zijn dus behoorlijk hoog, maar het is zeer de vraag of Remco Evenepoel en Jonas Vingegaard in de Tour wel weerwerk kunnen bieden tegen Tadej Pogacar. Mogelijk ligt er in die eerste elf dagen een kans om hem tijd aan te wrijven.