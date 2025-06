"Dat heb ik nu wel gehad": Jasper Philipsen trekt er een streep achter

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Jasper Philipsen begint vandaag met veel verwachtingen aan de Baloise Belgium Tour. Ook voor hem past dit perfect in de aanloop naar de Tour de France.

Bij Alpecin-Deceuninck hebben ze maar liefst drie etappes uit de Baloise Belgium Tour van dit jaar aangeduid voor Jasper Philipsen. Dat begint vandaag al in Knokke-Heist met een eerste spurtkans.

“Hopelijk winnen. Want winnen zorgt altijd voor vertrouwen en een goed gevoel. De sprintkansen zijn hier iets makkelijker te tellen en af te bakenen dan volgende maand in de Tour. Drie, met name”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Die sprintduels zullen niet van de minste zijn met Tim Merlier als tegenstander. “Klopt. In die zin wordt het een prima conditionele waardemeter voor wat er zit aan te komen”, klinkt het.

Jasper Philipsen vol ambitie in de Baloise Belgium Tour

In het verleden deed Philipsen mee voor de eindzege in de Baloise Belgium Tour, maar met de tijdrit van vrijdag zal dat normaal dit jaar niet van toepassing zijn voor onze landgenoot. Hij kijkt nu vooral vooruit richting de Tour de France.

“De voorbije weken heb ik heel veel en intensief bergop getraind. Dat afmattende heb ik nu wel gehad, vandaar de optie - nu al vier, vijf jaar - voor de Baloise Belgium Tour boven de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland”, klinkt het nog.

Sprintsnelheid en explosiviteit kweken richting de start van de Tour is nu van groot belang, net als de lead-out met onder andere Jonas Rickaert uit te testen en op punt zetten.