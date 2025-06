De evolutie in de woorden van De Cauwer: "Evenepoel werd wereldkampioen bij de junioren en hij was meteen bijna Merckx"

Er heeft in de loop der jaren een grote evolutie plaatsgevonden in het wielrennen. José De Cauwer verwoordt dat zo op zijn eigen manier.

Het wielrennen anno 2025 valt moeilijk te vergelijken met het wielrennen van enkele decennia geleden. Dat komt ook naar voren in Vive le Vélo, leve Eddy. In deze uitzending op VRT heeft José De Cauwer proberen uitleggen aan het grote publiek hoe de opmars van Eddy Merckx verliep, voor diegenen die hem nooit hebben weten koersen.

Het was toen niet mogelijk om via sociale media te volgen wie de aanstormende toptalenten waren. Merckx schoot niet als een raket omhoog maar was wel al vroeg een naam. "Hij was al wereldkampioen bij de amateurs geworden. Bij gemis aan sociale media en aan media in zijn totaliteit, toch in vergelijking met hoe het nu is, werd je dan al hoog ingeschat."

Merckx-vergelijkingen na juniorentitel Evenepoel

Er wordt nog altijd wel met een vergrootglas gekeken naar de kampioenschappen in de jeugdcategorieën. Dat is alvast zo gebleven. "Evenepoel werd wereldkampioen bij de junioren en hij was meteen bijna Merckx", maakt De Cauwer de vergelijking op die manier. Zo zullen we Remco niet noemen. "Het zal nog een tijdje duren", grapt De Cauwer.

"Hij is gestaag gekomen", zegt de commentator over de man die één van zijn voorgangers was als bondscoach van de nationale ploeg. "Dat eerste jaar in Italië was nog een beetje zoeken", herinnert De Cauwer zich ook nog over de carrière van Merckx. "De Italianen waren nog niet helemaal mee in het verhaal van die ploeg."

Stap naar Faema was begin succesperiode Merckx

De Cauwer heeft het dan over Faema, de Italiaanse ploeg waar Merckx in 1968 naartoe ging na twee seizoenen bij Peugeot. "Faema kwam terug in de wielersport. Het was een Italiaanse sponsor. Er moesten zestien Italianen in de ploeg zitten en acht Belgen", weet Eddy Merckx zelf nog.