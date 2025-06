Geen generale repetitie voor de Tour: Alpecin-Deceuninck legt de lat bijzonder hoog voor Jasper Philipsen

Jasper Philipsen start vandaag in de Baloise Belgium Tour. De verwachtingen bij Alpecin-Deceuninck zijn bijzonder groot.

De 94ste editie van de Baloise Belgium Tour gaat vandaag van start. Met Jasper Philipsen en Tim Merlier zijn de twee snelste Belgen uit het peloton van de partij.

De verwachtingen bij Alpecin-Deceuninck zijn duidelijk volgens sportdirecteur Gianni Meersman. Een goed eindklassement is hoegenaamd geen doel op zich, omdat ze zonder klimmer deelnemen.

Er zijn drie etappes die met een kruis in de agenda staan aangeduid: Knokke-Heist, Putte en Brussel. “Aan motivatie zal het niet ontbreken bij Jasper Philipsen”, aldus Meersman aan Het Nieuwsblad.

Drie etappes met stip aangeduid voor Jasper Philipsen

De druk is er alvast om te presteren. “Hij krijgt hier drie kansen op een ritzege. De tijdrit vindt plaats in 'zijn' Ham, dus hij zal het daar wel kennen. De afstand (9,7 kilometer, red.) kan ook wel in zijn voordeel spreken, maar ik vrees dat we in die koers tegen de klok naar andere favorieten zullen moeten kijken.”

Twee keer moest Philipsen het vorig weekend afleggen tegen Paul Magnier, al was hij pas terug van een stage. Ook nu wordt hij geconfronteerd met Soudal-QuickStep.

“Hier in deze Baloise Belgium Tour staat ook Tim Merlier aan de start en die heeft dezelfde doelen als Jasper. We zien wel waar we uitkomen, maar we gaan alvast voor een ritzege en dat mogen er uiteraard meer dan één zijn”, klinkt het.