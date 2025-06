Hoeveel miljoenen? Roodhooft helpt fabeltje over sponsorbedragen bij Alpecin-Deceuninck de wereld uit

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De bedrijven die de wielerploegen in ons land sponsoren zijn al lang geen lokale bakker of beenhouwer meer. Die tijd is al een heel eind voorbij.

Ook Belgische ploegen moeten op zoek naar internationale spelers om hun financiën op orde te krijgen en rendabel te blijven richting de nabije toekomst.

Ook Alpecin-Deceuninck moet over de grenzen heen kijken. “Omdat er in België geen honderd bedrijven zijn die financieel in aanmerking komen om naamsponsor te worden”, zegt Philip Roodhooft aan Het Nieuwsblad.

Fabeltje over hoeveel wielersponsor moet binnenbrengen

Over het sponsoren van wielerploegen doen er nog altijd heel veel fabeltjes de ronde, zo laat Roodhooft weten. Hij is op zoek naar een vervanger voor Deceuninck en daar doen de wildste verhalen de ronde over.

“Ik vind het wel vervelend als er gezegd wordt dat een sponsor minstens vijf miljoen euro moet meebrengen. Dan creëren we een beeld dat de realiteit niet weerspiegelt”, is hij duidelijk.

Iemand die in het wielrennen wil investeren is altijd welkom volgens Roodhooft. En dan is er geen vijf miljoen euro nodig. “Als er morgen iemand met geld afkomt, die gaat ons kunnen helpen”, besluit Roodhooft.