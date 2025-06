Kurt Van de Wouwer over fusie van vier Belgische wielerploegen: "Waarom dan niet?"

In het wielrennen gaat heel wat geld om. Toch hebben de ploegen de sponsors hard nodig om hun budget bij elkaar te krijgen.

Met het One Cycling-project zouden wielerploegen de nodige inkomsten krijgen uit de televisierechten, maar zover zijn we bijlange nog niet. De UCI keurde het voorstel voor een alternatieve kalender onlangs nog af.

Een mogelijke fusie tussen verschillende ploegen lijkt op dit moment wel een goede oplossing om het allemaal rendabel te maken. Die oefening maakten Jumbo Visma en Soudal-QuickStep toen al.

Is fusie de enige oplossing om het Belgische wielrennen rendabel te houden?

Al was de teneur toen ook dat in een fusieploeg heel wat jobs zouden sneuvelen. Niet alleen bij de renners zelf, maar ook in al het omkaderende personeel dat de wielerploegen in dienst hebben.

Kurt Van de Wouwer gelooft in een fusie, al moet er wel gekeken hoe en wanneer dat gebeurt. “Als je de huidige situatie neutraal bekijkt, dan zijn vier Belgische ploegen in de World Tour te veel voor de markt die er nu is”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.

“Als een fusie op een verstandige manier gebeurt en als de puzzel past, waarom dan niet? Of het in de praktijk haalbaar is, is een andere vraag. Mensen zijn verknocht aan hun ploeg, anderen verliezen hun job, een ploeg verliest zijn eigenheid. In ons geval: veertig jaar Lotto, dan spreek je toch van een traditie.”