🎥 Nu lukt winnen wel: Jasper Philipsen onthult waarom hij zich steeds beter voelt

Jasper Philipsen heeft eindelijk nog eens kunnen winnen. In de tweede etappe van de Baloise Belgium Tour was hij de beste in de massasprint.

In de eerste etappe van de Baloise Belgium Tour kwam Jasper Philipsen er niet aan te pas in de massasprint. Hij tikte het voorwiel van een andere renner aan en kwam zich maar net recht houden.

In de tweede etappe verliep het wel beter voor Philipsen in de sprint. Zijn lead-out Jonas Rickaert zette hem uitstekend af en Philipsen haalde het al bij al makkelijk voor Molano en Berckmoes in de straten van Putte.

Voor Philipsen is het pas zijn tweede zege van het seizoen na Kuurne-Brussel-Kuurne op 2 maart. Deze zege, zo'n twee weken voor de Tour, is dan ook een opluchting voor Philipsen. "Het is een hele tijd geleden, dus ik ben heel tevreden."

"Het was een warme dag en we probeerden met de ploeg de koers was lastig te maken. Op het einde kwamen we er goed uit in de sprint en kon ik het afmaken voor de ploeg."

"Deze zege geeft wel vertrouwen, ik ben blij dat het deze week toch minstens één keer gelukt is om te winnen. Iedereen begint er een beetje door te komen na onze lastige hoogtestage", besloot Philipsen nog.