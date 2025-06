Bakelants heeft opvallende theorie over Van Aert: "Hij zal het zelf tegenspreken, maar..."

Na de Giro zal Wout van Aert over iets meer dan twee weken ook aan de start komen van de Tour. Jan Bakelants denkt dat Van Aert opnieuw op zijn best zal zijn.

Sinds de slotetappe van de Giro op 1 juni kwam Wout van Aert niet meer in actie, hij bereidt zich intussen in het Franse Tignes voor op de Tour. Volgens Jan Bakelants is de zomer de topperiode van het seizoen van Van Aert.

"Mogelijk tegengesproken door Wout zelf, maar de Wout van de zomer is toch van een andere orde dan de Wout van het voorjaar. Als je ziet welke straffe nummers hij al opvoerde in de Tour... Zijn beste voorjaarsmonument reed hij ook in het najaar", zegt hij bij Wieler Revue.

Toen de Ronde van Vlaanderen in 2020 in oktober werd gereden, werd hij maar nipt geklopt door Mathieu van der Poel in de sprint, nadien kwam Van Aert nooit meer dichter bij de overwinning in de Ronde.

Is Van Aert het eens met Bakelants?

Volgens Bakelants is er zelfs sprake van een trend als er naar meerdere seizoenen wordt gekeken. Op de universiteit leerde hij over circadiaans ritme. Dat is een dag- en nachtritme, over een langere periode die je ook kan zien als seizoensvariatie.

Het kan volgens Bakelants ook deels de uitslagen van renners verklaren. Al weet hij niet of Van Aert het met hem eens zal zijn. "Wout zelf vindt het misschien totale onzin, maar mocht ik een ploeg hebben, dan nam ik zeker contact op met een universiteit voor verder onderzoek."