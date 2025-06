De UCI schiet het af, maar Foré zegt nog eens waarom ONE Cycling met Saoedisch geld goede zaak is

De UCI heeft het ONE Cycling-project verworpen en zo lijkt het een stille dood te sterven. Toch blijft Jurgen Foré, CEO van Soudal Quick-Step, een grote voorstander.

ONE Cycling is niet het eerste hervormingsproject dat wordt voorgesteld in het wielrennen, sinds 2007 is het al het zesde. Toch slaagde geen enkele ervan en ONE Cycling lijkt het volgende in de rij te gaan worden.

De UCI vindt ONE Cycling "niet verenigbaar is met het regelgevend kader van de UCI". De UCI wil wel nog verder praten over het project, maar voor 2029 zal het er zeker niet komen. En dus lijkt het een stille dood te sterven.

Herverdeling van geld door ONE Cycling

Toch blijft Jurgen Foré geloven in ONE Cycling. "Omdat het ons brengt tot een herverdeling van de inkomsten", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Sommige organisatoren, zoals Tour-organisatie ASO, maken bijzonder veel winst en dat geld moet meer naar de teams vloeien.

Volgens Foré was ONE Cycling een stap in de goede richting geweest doordat alle stakeholders samen konden nadenken over de toekomst. "En dat product beter proberen te maken om nog meer inkomsten te genereren. Zodat iedereen daar een stukje beter van wordt."

ONE Cycling moest een soort Super League worden van het wielrennen, ter vervanging van de WorldTour. Het project werd gesteund vanuit Saoedi-Arabië en de teams zouden elk één miljoen euro per jaar krijgen, maar dat komt er dus (voorlopig) niet.