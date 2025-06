Gaat Van der Poel voor groen in de Tour? Alpecin-Deceuninck komt met duidelijk antwoord

Mathieu van der Poel reed bijna de hele Dauphiné in de groene trui, maar moest die in de laatste rit toch laten aan Tadej Pogacar. Heeft de Nederlander zijn pijlen ook op het groen gericht in de Tour?

Van zijn polsblessure had Mathieu van der Poel duidelijk nog maar weinig last tijdens de Dauphiné, want bijna elke dag deed hij een gooi naar de zege of zat hij mee in de ontsnapping. Dat leverde hem bijna de groene trui op.

Tadej Pogacar eindigde echter met een gelijk aantal punten en door betere resultaten in de etappes, won hij het pleit. Maar heeft het bij Alpecin-Deceuninck de ogen niet geopend dat Van der Poel ook in de Tour voor groen kan gaan?

"Zo ver hebben we nog niet gedacht. De eerste prioriteit wordt de massasprint op dag één", zegt ploegleider Christoph Roodhooft bij Sporza. In Rijsel staat namelijk ook de eerste gele trui op het spel en wordt er gemikt op Jasper Philipsen.

Van der Poel wil rit winnen in de Tour

Maar Van der Poel krijgt in tegenstelling tot vorig jaar wel heel wat mogelijkheden in de Tour dit jaar. Als hij in enkele etappes om de zege kan strijden, dan zal hij automatisch ook in aanmerking komen voor de groene trui.

"We gaan altijd met de ambitie om een rit te winnen. Dat gaan we niet wijzigen, ook al klinkt dat soms een te gematigde ambitie. Dat is zeker niet evident", besluit Roodhooft nog.