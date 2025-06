Gelooft Soudal Quick-Step niet in Tourzege van Evenepoel? Bakelants ziet duidelijk signaal

Remco Evenepoel mikt in de Tour opnieuw op een goed eindklassement na zijn derde plaats van vorig jaar. Soudal Quick-Step gooit het wel deels over een andere boeg en dat is volgens Jan Bakelants niet toevallig.

Met ritwinst in de eerste tijdrit en een derde plaats in het eindklassement deed Remco Evenepoel het vorig jaar uitstekend in zijn eerste Tour. Soudal Quick-Step stuurde toen een volledig team in steun mee voor Evenepoel.

Dat doet ze dit jaar niet. Volgens Jan Bakelants is dat een teken dat ze ook bij Soudal Quick-Step niet geloven dat Evenepoel de Tour kan winnen. Na de Dauphiné lijkt dat gevoel alleen maar bevestigd te zijn.

Merlier en Van Lerberghe rijden de Tour

"Er is niks met het feit om nu al de witte vlag te hijsen over winst in de Tour", zegt Bakelants bij HLN. De ex-renner stelt ook dat Soudal Quick-Step een duidelijk signaal stuurt door Merlier en Van Lerberghe mee te nemen.

"Dat is evenveel zeggen als: we kunnen de Tour niet winnen en proberen er het maximale uit te halen met ritzeges", stelt Bakelants onomwonden. Soudal Quick-Step nam vorig jaar voor het eerst in jaren ook geen topsprinter mee naar de Tour.

Merlier is in Rijsel ook een grote kanshebber op de eerste gele trui en bewees zichzelf vorig jaar met drie ritzeges in de Giro. Samen met Van Lerberghe kan Merlier ook Evenepoel van dienst zijn waar dat nodig is op het vlakke.