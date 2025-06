Moet Thibau Nys vrezen voor selectie voor de Tour? Dit zegt hij er zelf over

Thibau Nys kwam op hoogtestage ten val in een afdaling, waar hij wel een tijdje last van had. Daardoor is hij nog niet in topvorm voor de Tour, hij is ook nog altijd niet zeker van zijn selectie.

In de Baloise Belgium Tour doet Thibau Nys deze week nog wat kilometers in competitie op. Echt potten breken lukte nog niet, hij werd 89ste in de eerste etappe en mengde zich ook niet in de sprint in de tweede etappe.

Voor Nys is het vooral het tijdsverlies vermijden in de tijdrit vrijdag van net geen tien kilometer en dan zaterdag in de koninginnenrit in en rond Durbuy die tijd weer proberen goed te maken. Maar Nys zit wel nog met twijfels.

Nys nog niet zeker van de Tour

Want een topvorm heeft hij nog niet te pakken. "Dat weet ik niet, daarvoor moeten we toch echt deze week afwachten", zegt Nys bij WielerFlits. Hij heeft hard gewerkt op stage, maar garantie biedt dat niet. "Het is geen pure wetenschap, natuurlijk."

Nys zal zich deze week nog zal moeten bewijzen. Hij is immers nog niet zeker van zijn selectie voor de Tour. Hij wil vooral gezond blijven en dan zien waar hij staat deze week. De laatste test volgt nog met het BK.

"Als ik echt naar mijn beste niveau kan toegroeien, dan denk ik dat ik mijn plaatsje daar zeker verdien", stelt Nys nog. Het is nog zo'n twee weken tot de start van de Tour, het blijft voor Nys in spanning afwachten of hij op 5 juli aan de start staat.