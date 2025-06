Neef en mecanicien doet boekje open: zo diep zat Evenepoel mentaal deze winter

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Een half jaar geleden lag Remco Evenepoel in de lappenmand na zijn ongeval op training. Het was niet alleen fysiek, maar ook mentaal een zware klap voor de dubbele olympische kampioen.

Remco Evenepoel knalde begin december, op één van zijn eerste trainingen, op een openzwaaiend portier van een busje van bpost en en brak daarbij zijn schouderblad en ontwrichte het sleutelbeen van zijn rechterschouder.

De eerste dagen leken de blessures van Evenepoel mee te vallen en was hij nog hoopvol. Evenepoel wilde wat extra rust nemen en daarna weer volle gas trainen. Maar dat optimisme verdween toen bleek dat hij lang inactief zou zijn.

Evenepoel tegen depressie aan

"Rond Kerst zat hij op zijn dieptepunt. Hij kwam nauwelijks nog buiten", zegt zijn neef en mecanicien Dario Kloeck bij Knack Sport. "Hij klonk lauw, afstandelijk. Dat is totaal niet zijn gewoonte. Voor mij voelde het alsof hij tegen een depressie aan zat."

Evenepoel moest stilzitten en dat vreet als een topsporter als Evenepoel. Kloeck besefte dat Evenepoel afleiding nodig en die werd gevonden in het voetbal. "We zijn samen wat wedstrijden gaan kijken, dat werkte ontspannend."

Er werd ook FIFA gespeeld bij Kloeck thuis of gedart. Even geen koers deed Evenepoel deugd. Half februari mocht Evenepoel weer trainen op de rollen, in februari mocht hij een eerste keer buiten trainen.