Toch nog een kans voor Kristoff? Uno-X ziet revelatie van vorig jaar uitvallen voor de Tour

Uno-X Mobility maakte deze week als eerste zijn selectie voor de Tour bekend. De Noorse ploeg mag echter al opnieuw naar de tekentafel na een zware valpartij in de Baloise Belgium Tour.

Ruim twee weken voor de start van de Tour de France maakte Uno-X Mobility maandag zijn achtkoppige selectie wereldkundig. Daarin was verrassend genoeg geen plaats voor de afscheidnemende Alexander Kristoff (37).

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen van 2015 krijgt misschien toch nog een kans om aan de start te komen. Uno-X Mobility zag namelijk Jonas Abrahamsen zwaar vallen en opgeven in de eerste rit van de Baloise Belgium Tour.

Sleutelbeenbreuk voor Abrahamsen

In het ziekenhuis werd bij de Noor een sleutelbeenbreuk vastgesteld. "Hij zal over een dag of twee een schouderspecialist bezoeken en daarna worden de vervolgstappen in kaart gebracht", schrijft Uno-X Mobility op zijn sociale media.

"Er zal een plan worden opgesteld om hem zo snel mogelijk te laten herstellen. We willen het personeel van AZ Zeno Knokke-Heist bedanken voor hun zorg en professionaliteit", besloot de Noorse ploeg.

De start van de Tour halen op 5 juli wordt bijzonder moeilijk voor Abrahamsen, die vorig jaar de eerste tien dagen de bolletjestrui droeg en tweede werd in de tweede rit. Alexander Kristoff krijgt zo misschien de kans om een twaalfde en laatste Tour te rijden.