Treden ze in zijn voetsporen? Eddy Merckx daagt Tadej Pogacar en Remco Evenepoel uit

Het palmares van Eddy Merckx is bijzonder uitgebreid met maar liefst 525 overwinningen. Toch vindt Merckx iets anders het zwaarste wat hij ooit gedaan heeft.

Zijn mooiste overwinning vindt Eddy Merckx zelf zijn eerste zege in de Tour in 1969. Maar het zwaarste wat hij ooit deed, vindt hij het verbreken van het werelduurrecord in 1972 op de olympische wielerbaan in Mexico City.

Merckx reed toen 49 kilometer en 431 meter op een gewone koersfiets, in open lucht. Zijn werelduurrecord zou twaalf jaar stand houden en werd pas na de intrede van de aerodynamische tijdritfiets verbeterd.

Moeten Pogacar en Evenepoel werelduurrecord aanvallen?

"Mijn carrière zou niet compleet zijn geweest zonder dat record. Maar ik heb veel geleden. Na die inspanning kon ik een week lang nauwelijks lopen" zegt Merckx er zelf over bij Le Soir. Toch wil hij de toppers van nu het graag zien proberen.

"Pogacar is de beste, de meest veelzijdige renner die er is. Maar Evenepoel heeft een ongelooflijke aerodynamica. Het zou geweldig zijn als ze de uitdaging zouden aangaan", daagt Merckx hen uit.

Voor Pogacar en Evenepoel wordt het wel een hele klus, want Filippo Ganna zette het werelduurrecord in oktober 2022 op 56,792 km. Hij knalde daarmee het vorige record (55,548 km) van zijn ingenieur Daniel Bigham van de tabellen.