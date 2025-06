UCI aanhoort noodkreet van Wout van Aert en co en voert drastische beperkingen in

De afgelopen jaren waren er heel wat zware valpartijen, waarbij zelfs doden vielen, in het wielrennen. Het verhogen van de veiligheid staat dan ook hoog op de agenda en de UCI zal vanaf augustus testen uitvoeren voor het beperken van de versnellingen.

De UCI legt dan een limiet op van 54x11 in bepaalde wedstrijden, onthult het in een memorandum dat op 1 juli moet verschijnen. In welke wedstrijden is nog niet duidelijk, maar de UCI wil dus testen wat het effect ervan zal zijn.

"Na de uitvoering van de tests zullen relevante gegevens worden gemonitord en zal feedback van alle belanghebbenden worden verzameld om de effecten van beperkingen op de versnelling te bestuderen."

Wout van Aert uitte zich begin dit jaar nog als voorstander van het beperken van de versnellingen. "Ik ben ervan overtuigd: als je in die afdaling mét versnellingslimiet zit, kan niemand nog opschuiven. Nu zijn de versnellingen zo groot, dat je toch denkt aan inhalen", zei hij bij Sporza.

Een expert schiet het voorstel echter meteen af. "De wetenschap maakt dit voorstel ronduit lachwekkend. Het zal geen enkele impact hebben. Het is gewoon een heel gebrekkig begrip van de fysica."

