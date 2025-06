🎥 Meeus knalt naar zege in Zwitserland, Hayter verrast Ganna in Baloise Belgium Tour

In de Ronde van Zwitserland heeft Jordi Meeus de enige kans voor de sprinters gegrepen. In de Baloise Belgium Tour sloeg Ethan Hayter dan weer een dubbelslag in de tijdrit.

Er zijn weinig sprinters aanwezig in de Ronde van Zwitserland want op acht etappes is er maar één echte kans voor de sprinters. Er werd onder meer uitgekeken naar wat Belgisch kampioen Arnaud De Lie kon. De Lie liet zich echter insluiten in de sprint en kwam uiteindelijk pas als 15de over de streep. Jordi Meeus werd wel goed gebracht door zijn lead-out Danny van Poppel en pakte zo zijn tweede zege van het seizoen. 🚴🇨🇭 | Belgisch dagsucces in de Ronde van Zwitserland! Jordi Meeus wint de massasprint in de zesde etappe! 🚴🇧🇪 #TourdeSuisse



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/bNogIerUVK — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) June 20, 2025 In de Baloise Belgium Tour stond er een tijdrit van net geen 10 kilometer op het programma. Thibau Nys had op stage hard gewerkt aan zijn tijdrit en werd uiteindelijk twaalfde, op 24 seconden van de winnaar. Die zege was dus voor de Brit Ethan Hayter, hij hield verrassend Italiaans kampioen Filippo Ganna af. Ganna beet zijn tanden stuk op Hayter en moest uiteindelijk vier seconden toegeven op de Brit. Florian Vermeersch werd derde op 16 seconden. In het klassement neemt Hayter ook de leiderstrui over van Fernando Gaviria. Hij heeft amper twee seconden voorsprong op Ganna en 15 seconden op Vermeersch. Zaterdag staat de koninginnenrit in Durbuy op het programma.