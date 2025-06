Coach ziet opvallend Belgisch voorbeeld voor Thibau Nys: "Hij werd zelfs Belgisch kampioen"

Thibau Nys heeft aan zijn tijdrit gewerkt en verloor slechts 24 seconden op winnaar Ethan Hayter in de Baloise Belgium Tour. Coach Paul Van den Bosch ziet dan ook een mooie toekomst.

Dat Thibau Nys een eindklassement kan winnen, dat bewees hij vorig jaar al in de Ronde van Hongarije. Hij won toen twee ritten en pakte dankzij de bonificaties zo ook de eindzege met 12 seconden voorsprong.

Toen zat er wel geen tijdrit in de Ronde van Hongarije en dat was in andere rittenkoersen telkens een struikelblok voor Nys. In zijn negen tijdritten voor de Baloise Belgium Tour deed hij nooit beter dan de 71ste plaats.

Nys heeft wel gewerkt aan zijn tijdrit en dat moet hem ook helpen in de toekomst. "In rittenkoersen van het kortere type, acht à tien dagen, kan het zijn vruchten afwerpen. Zelfs op WorldTour-niveau", zegt ploegleider Maxime Monfort bij HLN.

Moet Nys Wellens achterna?

Ook trainer Paul Van den Bosch vindt dat en denkt onder meer aan de Renewi Tour of de Ronde van Polen. Vorig jaar won Nys al drie etappes in Polen, maar liet hij het in de tijdrit lopen en werd hij 97ste.

Van den Bosch vindt dat Nys een voorbeeld moet nemen aan Tim Wellens. "Ook hij was, in het begin van zijn carrière, geen geweldige tijdrijder. Tot hij erop ging focussen. En via een sterke tijdrit de Ruta del Sol won. En Belgisch kampioen werd."