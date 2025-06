De enige die wél op niveau is voor de Tour: Van Wilder heeft uitstekend nieuws voor Evenepoel

In de Dauphiné kon Remco Evenepoel nog niet rekenen op Ilan Van Wilder, straks in de Tour wel. Van Wilder rijdt deze week nog de Ronde van Zwitserland en doet daar mee voor een top tien.

Bij Soudal Quick-Step krijgt Ilan Van Wilder de mogelijkheid om zelf kopman te zijn, maar in de echt grote wedstrijden stelt hij zich in dienst van Remco Evenepoel. Zo gaat hij voor het tweede jaar op rij mee naar de Tour.

Van Wilder strijdt op dit moment zelf nog voor een eindnotering in de top tien het klassement van de Ronde van Zwitserland. Drie dagen voor het einde is hij de top tien binnen geslopen en staat hij voorlopig ook tiende.

En Van Wilder lijkt ook belangrijk te worden voor Evenepoel in de Tour. Landa ligt in de lappenmand met een wervelbreuk, Vervaeke is onzeker door een sleutelbeenbreuk, Paret-Peintre is net terug van een staartbeenbreuk en Schachmann overtuigde niet in de Dauphiné.

Van Wilder zette stap na de Tour vorig jaar

"Het is niet makkelijk om met geblesseerde renners te zitten, maar je kunt er ook weinig aan veranderen", zegt Van Wilder bij In de Leiderstrui. "Het is jammer, maar we moeten ons aanpassen en een andere, zo goed mogelijke selectie opstellen."

Zelf is Van Wilder met een zevende plaats in de Algarve, tiende in Parijs-Nice en zesde in het Baskenland aan een uitstekend seizoen bezig. Sinds de Tour van vorig jaar voelt Van Wilder dat hij een stap heeft gezet.

"In hardheid vooral: het keer op keer presteren en ondanks mindere dagen tóch door die muur kunnen gaan." Evenepoel zal het graag horen, want Van Wilder zal hem wellicht het langste moeten bijstaan in de Tour.