Geen selectie voor de Tour? Segaert moet door eigen keuze vrezen voor zijn plaats

Alec Segaert wil in de tijdrit van de Baloise Belgium Tour aan zijn ploeg tonen dat hij klaar is voor de Tour. Want hij is nog niet zeker van zijn selectie.

De voorbije jaren blonk Alec Segaert uit in het tijdrijden op de kampioenschappen bij de beloften. Hij werd drie keer op rij Europees kampioen en ook twee keer vice-wereldkampioen. Op het BK tijdrijden bij de profs pakte hij de voorbije twee jaar zilver. De tijdrit in de Baloise Belgium Tour wordt voor Segaert pas zijn eerste tijdrit van het seizoen. Toch zat Segaert de voorbije tijd veel op de tijdritfiets, want volgende week staat ook het BK tijdrijden op het programma. De driekleur pakken wordt moeilijk voor Segaert, want wereldkampioen Remco Evenepoel staat ook aan de start. In de Baloise Belgium Tour kan Segaert zich al eens tonen, al moet hij daar optornen tegen Filippo Ganna. Geen Tour voor Segaert? De vraag is of Segaert in de Tour ook mag strijden tegen Evenepoel en Ganna in de vlakke tijdrit van 33 kilometer. "Ik weet zelf nog niet of ik naar de Tour de France mag", zegt Segaert bij WielerFlits. "De selectie staat nog niet volledig vast." Segaert zou Lotto eind dit jaar verlaten en naar Bahrain Victorious trekken, waar zijn broer Loïc trainer is. Dat kan in het nadeel spelen van Segaert, want Lotto zou ook kunnen kiezen voor een renner die volgend jaar wel bij de ploeg rijdt.