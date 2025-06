Gunst voor Van Aert en Van der Poel? Tour pakt uit met verrassing voor de groene trui

Het aantal kandidaten voor de groene trui in de Tour zou dit jaar wel eens groot kunnen zijn. Organisatie ASO heeft het aantal punten per etappe bekendgemaakt en dat lijkt goed nieuws voor Mathieu van der Poel.

Op de eerste dag van de Tour krijgen de sprinters een kans op de eerste gele trui in de Tour en 50 punten voor het puntenklassement. Naast de eerste etappe zijn er nog vijf vlakke ritten waarin maximaal 50 punten te verdienen zijn.

Daarbij zitten wel een overgangsetappe naar Valence (rit 17) en de slotetappe in Parijs met drie keer de beklimming van Montmartre in het slot. Vraag is maar of de sprinters daar voor de 50 punten zullen kunnen sprinten.

Van der Poel en Van Aert voor groen?

In zeven ritten krijgt de winnaar maximaal 30 punten, daarbij onder meer de zevende rit met aankomst op de Mûr-de-Bretagne (2,2 km aan 6,3% gemiddeld). Toen Van der Poel in 2021 die rit won, kreeg daar wel nog 50 punten voor.

Met ook nog enkele tussensprints, waar maximaal 20 punten liggen, na een beklimming lijkt de organisatie van de Tour vooral Mathieu van der Poel en Wout van Aert voor groen zien gaan en Milan, Philipsen en Merlier uitdagen.

In de overige zes etappes (bergritten en tijdritten) zijn er slechts 20 punten voor de winnaar. Maar de strijd om de groene trui zou dus wel eens bijzonder boeiend kunnen worden dit jaar.