Het komt niet meer goed: Eddy Merckx is nog altijd hard voor Lance Armstrong

Eddy Merckx heeft al jaren geen contact meer met Lance Armstrong. Tijdens de carrière van Armstrong was hun band goed, maar in 2013 veranderde alles.

Lance Armstrong bekende in 2013 dat hij EPO, testosteron en bloeddoping had genomen tijdens zijn carrière en hij zo zijn zeven eindzeges in de Tour behaalde. Tegen Merckx ontkende Armstrong altijd het gebruik van doping.

Voor Merckx was de bekentenis van Armstrong dan ook zwaar. "Dat was een grote ontgoocheling. Lance was kind aan huis bij ons. Ik weet nog goed dat mijn vrouw 's nachts, toen hij terugkwam van criteriums, eten maakte voor hem", zegt Merckx bij Sporza Daily.

Merckx heeft geen contact meer met Armstrong

"Sinds alles is uitgekomen, heb ik geen telefoon meer van hem gehad. Ik heb ook niet meer geprobeerd om hem te bellen. Niks. Ik hoorde dat hij nu veel gedaan heeft voor Jan Ullrich en Bradley Wiggins."

Ullrich en Wiggins gingen na hun wielercarrière door een diep dal, Armstrong hielp hen er terug bovenop. "Het is een geschenk uit de hemel geweest", zei Wiggins daar zelf onlangs over bij VTM Nieuws.

Tussen Merckx en Armstrong is het na 2013 nooit meer goed gekomen. "Voor mij is hij wel de grootste ontgoocheling geweest als sportman", besluit de 80-jarige Merckx hard.