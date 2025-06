Jan Bakelants ziet grote opsteker voor Remco Evenepoel voor de Tour: "Chapeau"

Remco Evenepoel kan zich volgens Jan Bakelants optrekken aan zijn tijdrit na de Dauphiné. Want die was zo goed dat hij niemand bij hem in de buurt ziet komen in de Tour.

Bergop was het verschil tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard enerzijds en Remco Evenepoel anderzijds bijzonder groot in de Dauphiné. In dat opzicht geen goed voorteken met het oog op de Tour in juli.

Toch was niet alles negatief voor Evenepoel in de Dauphiné. In de tijdrit van 17 kilometer reed hij Vingegaard op 20 seconden en Pogacar op 48 seconden. In de Tour wacht op dag vijf een tijdrit van 33 kilometer.

Voor Jan Bakelants is het tijdrijden van Remco Evenepoel dan ook nog beter dan hij had durven denken. "Zijn belangrijkste objectief in de Tour moet zijn om de tijdrit in Caen op dag vijf te winnen en zo het geel te dragen tot de Pyreneeën", zegt hij bij HLN.

Evenepoel de allerbeste tijdrijder

Bakelants twijfelt er ook niet aan dat Evenepoel de tijdrit zal winnen, ook al doet bijvoorbeeld ook Filippo Ganna mee. In de laatste acht tijdritten waar Evenepoel en Ganna aan de start stonden, was Evenepoel zeven keer de beste.

"Remco is de Pogacar van de tijdritdiscipline. Het verschil met de rest is zodanig groot dat zelfs Pogacar dat niet meer zal kunnen overbruggen. Chapeau", besluit Bakelants.