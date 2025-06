Jasper Philipsen wil critici het zwijgen opleggen na de Tour: "Maakt me niet uit"

Jasper Philipsen bevrijdde zichzelf met een ritzege in de Baloise Belgium Tour, nog maar zijn tweede overwinning dit seizoen. Al trekt hij zichzelf daar (voorlopig) weinig van aan.

In 2023 was Jasper Philipsen nog de internationale zegekoning met 19 zeges, maar in 2025 staat de teller nog maar op twee. Hij won op 2 maart Kuurne-Brussel-Kuurne en moest daarna wachten tot 19 juni om een tweede keer te winnen.

Sinds zijn overstap van UAE naar Alpecin-Deceuninck in 2021 duurde het nooit zo lang voor Philipsen een tweede zege van het seizoen pakte. Al heeft dat ook te maken met het aantal sprints die hij dit jaar heeft gedaan.

Tijdens het voorjaar is Philipsen steeds meer eendagsrenner en minder sprinter. "De UAE Tour heb ik wel gedaan, maar dat was puur als voorbereiding op de klassiekers. Hoe we nu werken is toch een heel andere insteek", zegt Philipsen bij Het Nieuwsblad.

Scoort Philipsen opnieuw in de Tour?

Sinds Parijs-Roubaix heeft Philipsen opnieuw aan zijn sprint gewerkt. In de Elfstedenronde werd hij nog nipt tweede, in de tweede rit van de Baloise Belgium Tour was het wel prijs. En straks rijdt hij de Tour, waar hij de voorbije drie jaar negen keer won.

"Ik heb inderdaad nog niet zo veel gewonnen als de vorige jaren, maar als ik straks een succesvolle Tour kan rijden maakt me dat niet zo veel meer uit", besluit Philipsen nog. En op het BK krijgt hij op 29 juni ook nog een kans om zijn seizoen meer kleur te geven.