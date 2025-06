Net als Evenepoel? Kopecky met neus op de feiten gedrukt over kansen op Tourwinst

Wereldkampioene Lotte Kopecky heeft een doel gemaakt van het eindklassement van de Tour. Vraag is maar of ze beter kan doen dan haar tweede plaats in 2023.

In 2023 werd Lotte Kopecky verrassend tweede in het eindklassement van de Tour de France Femmes. Dat deed ze toen vanuit een vrije rol en als knecht van Demi Vollering, die in het slotweekend het geel overnam van Kopecky. In de Tour van 2023 zat ook maar één aankomst bergop, dat zijn er dit jaar twee. Kopecky maakte dit jaar bergop ook nog geen goede indruk, in de Ronde van Burgos moest ze vroeg lossen op de Picon Blanco (8 km aan gemiddeld 9 %). Kan Kopecky bergop mee in de Tour? Maakt ze kans om de Tour te winnen dit jaar? "Na L-B-L heeft ze een lange pauze genomen waarin ze zich meer is gaan toeleggen op het klimmen. In Burgos maakte ze wel geen goede indruk", zegt ex-renster Jip van den Bos bij Eurosport. "Daar gaf ze niet de indruk dat ze de Tour kan winnen. Maar je kan Kopecky nooit uitsluiten", zegt Van den Bos. "En er is nog tijd tot de Tour, al heeft ze wel een groot gat om te overbruggen naar Vollering en Reusser." Het doet denken aan het verschil tussen Evenepoel en Pogacar en Vingegaard. "Kopecky staat echter onder Vollering en Reusser. Toch heeft ze al bewezen dat ze goed kan klimmen. En wie weet kan Kopecky wel heel goed pieken." De Tour de France Femmes gaat op 26 juli van start.