Niet alleen de naam van Oumi op zijn pols: Remco Evenepoel heeft nog een tattoo

In de Dauphiné viel het op dat Remco Evenepoel plots een tattoo had op zijn pols. Al zou dat niet de enige tattoo zijn die Evenepoel zou hebben.

Mathieu van der Poel, Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar en Wout van Aert zijn allemaal wereldtoppers zonder tatoeages. Aan de andere kant zijn er onder meer Primoz Roglic en ook Thibau Nys die wel tattoos hebben.

Ook Remco Evenepoel behoort tot die laatste groep. Tijdens de Dauphiné werd een tattoo ontdekt op de pols van de dubbele olympische kampioen, al had hij die ook al bij zijn comeback in de Brabantse Pijl.

Evenepoel liet de naam van zijn vrouw Oumi in het Arabisch op zijn lichaam vereeuwigen. "Ik ben niet de eerste en ook niet de laatste die een tattoo heeft", lachte Evenepoel bij Sporza. "Maar het is mooi geschreven."

Tweede tattoo van Evenepoel?

Al zou dat niet de enige tattoo zijn van Evenepoel. In Café Koers, de wielerpodcast van Het Nieuwsblad, werd onthuld dat Evenepoel ook een tweede tattoo zou hebben in Romeinse cijfers.

"7 oktober 2017 staat net boven zijn hart getatoeëerd. Dat is blijkbaar een verwijzing naar het moment dat de relatie met Oumi begonnen is." Vijf jaar later, op 7 oktober 2022, stapte Evenepoel in het huwelijksbootje met Oumi.