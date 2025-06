Ondanks hun vele zeges samen: Van Lerberghe doet opvallende bekentenis over samenwerking met Merlier

Tim Merlier wil op 5 juli in Rijsel de eerste gele trui aantrekken. Zijn goede vriend en vaste lead-out Bert Van Lerberghe moet hem daarbij helpen.

Bert Van Lerberghe en Tim Merlier zijn al vrienden sinds het middelbaar, maar rijden pas sinds 2023 voor dezelfde ploeg. Merlier maakte toen de overstap van Alpecin-Fenix en sindsdien zijn ze ook in de koers een onafscheidelijk duo.

Merlier zette bij Soudal Quick-Step nog een grote stap vooruit en werd een veelwinnaar. Na 2,5 jaar won Merlier al 36 keer in het shirt van The Wolfpack, hij behaalde meer dan de helft van zijn 59 profzeges bij Soudal Quick-Step.

Weinig communicatie tussen Van Lerberghe en Merlier in koers

Van Lerberghe en Merlier scoren dus veel. "We zijn een ingespeeld team, maar spreken weinig met elkaar over hoe we het gaan doen tijdens koers. We voelen elkaar uitstekend aan en kunnen improviseren", zegt Van Lerberghe bij Wieler Revue.

Al zijn er ook discussies als dat nodig is, als het niet goed is moet er kritiek kunnen zijn, vindt Van Lerberghe. Die zal er wellicht ook komen als Merlier op 5 juli niet kan zegevieren in Rijsel en naast de eerste gele trui grijpt.

"Ik besef: Tim is de snelste en als hij niet wint, dan is het eigenlijk onze fout. Dan hebben wij als ploeg hem niet goed gepositioneerd. Dat zorgt voor druk", besluit Van Lerberghe.