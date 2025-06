Ook Alberto Bettiol en Sep Vanmarcke geven Tom Pidcock veeg uit de pan voor stunt

Tom Pidcock verbaasde de voorbije dagen met enkele opvallende stunts. Maar niet iedereen in het peloton is fan van wat de Brit allemaal liet zien.

Red Bull en Tom Pidcock deelden deze week enkele opvallende video's van de Brit. In één video daalde hij zo snel mogelijk naar beneden, in een andere video wordt Pidcock door een motor voortgetrokken.

Pidcock haalde zo een snelheid van maar liefst 115 kilometer per uur, volgens de Brit ging hij nooit sneller. In een derde video toont Pidcock dan weer hoe hij drift door de bochten in een afdaling.

Bettiol en Vanmarcke kritisch

Ex-renster Jip van den Bos toonde zich al kritisch voor de stunts van Pidcock en ook Alberto Bettiol kan het niet smaken. "Goede manier om veiligheid op de fiets te 'sponsoren'", reageerde de Italiaan cynisch.

"Ik zou het zeker niet sponsoren. Wielrennen is al gevaarlijk genoeg zonder dit soort dingen te doen. En dan zeker in deze dagen, waarin we als renners de dood van Gino Mäder herdachten", zei de Italiaan nog.

Ook Sep Vanmarcke was kritisch. "Ik vond het absoluut niet verantwoord, het was gewoon belachelijk. De jeugd moet dit vooral niet proberen, want met een elastiek aan je fiets heb je geen uitweg meer. Het is levensgevaarlijk", zei hij bij VRT1.