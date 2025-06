Philipsen en Van der Poel zijn gewaarschuwd: UCI nog strenger voor sprinters in de Tour

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De sprinters krijgen in de eerste etappe van de Tour de kans om de gele trui te grijpen. Maar ze zullen ook extra op hun hoede moeten zijn tijdens de Tour.

Vorig jaar voerde de UCI vanaf augustus een testperiode in met gele kaarten in, dit seizoen werden die definitief ingevoerd. Wie bijvoorbeeld een gevaarlijk manoeuvre uitvoert tijdens een sprint, kan zo'n gele kaart krijgen.

Twee gele kaarten in één rittenkoers staan gelijk aan een diskwalificatie en 7 dagen schorsing. Dat geldt ook tijdens de Tour. Wie al snel een gele kaart pakt, zal dus voor de rest van de Tour op zijn hoede moeten zijn.

Strengere regels voor sprinters in de Tour

De sprinters zullen dat nog wat meer moeten zijn. Want de UCI voert vanaf de Tour nieuwe regels in voor sprinters die van hun lijn afwijken. Voorheen werden sprinters pas bestraft als ze iemand in gevaar brachten, nu als ze iemand hinderen.

"Het is ten strengste verboden om af te wijken van de lijn die zij hebben gekozen bij het begin van de sprint en daarmee anderen te hinderen of in gevaar te brengen", luidt UCI-regel 2.3.036.

Vorig jaar werd Jasper Philipsen gedeclasseerd in de Tour nadat hij van zijn lijn afweek en Wout van Aert in gevaar bracht, in 2023 werd zijn lead-out Mathieu van der Poel gedeclasseerd nadat hij Girmay aan de kant duwde met zijn schouder.