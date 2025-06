Twaalfde in een tijdrit: Thibau Nys verklaart waarom hij nu plots wel kan presteren tegen de klok

Thibau Nys is knap twaalfde geworden in de tijdrit in de Baloise Belgium Tour. Daar was hij zelf ook bijzonder tevreden mee.

Sinds begin dit jaar traint Thibau Nys meer op zijn tijdritfiets en heeft hij ook zijn positie veranderd. Dat heeft ook opgebracht in de Baloise Belgium Tour, waar hij dus twaalfde werd op 24 seconden van winnaar Ethan Hayter. Nys moest ook amper 20 seconden toegeven op Ganna en hield zelfs tweevoudig Belgisch kampioen Yves Lampaert achter zich. Nys was achteraf dan ook bijzonder tevreden met zijn prestatie in de tijdrit. Nieuwe positie Nys op tijdritfiets "Ik heb het gevoel dat ik een grote stap heb gezet in mijn tijdrijden. Ik heb perfect ingedeeld en er het maximale uitgehaald. Er zijn nog een aantal werkpunten, maar hier had ik vooraf zeker voor getekend", zei Nys bij VTM Nieuws. "Ik kon nooit mijn kracht kwijt op de tijdritfiets en dat lukt nu wel door die nieuwe positie." De afgelopen weken trainde Nys ook twee keer intensief op zijn tijdritfiets en werkte hij ook nog enkele trainingen af. Vooraf had Nys graag binnen de 30 seconden van de winnaar gebleven en dat lukte dus met verve. "Daar ben ik heel tevreden mee", stelde Nys nog. Door zijn betere tijdrit mag Nys nu ook dromen van eindwinst in rittenkoersen.