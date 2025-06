Wuyts weet waarom Van Aert zoveel beter is in de Tour: "Van der Poel heeft daar geen zin in"

Voor Wout van Aert is de Tour altijd één van zijn beste periodes van het jaar, terwijl Mathieu van der Poel vaak uitblinkt in anonimiteit. Volgens Michel Wuyts is dat geen toeval.

Wout van Aert won al negen ritten in de Tour, al dateert zijn laatste zege wel al van 2022. Mathieu van der Poel won slechts één etappe, dat is alweer van 2021 geleden. Maar het verschil in aantal zeges is wel opmerkelijk.

In de klassiekers zijn de rollen namelijk helemaal omgedraaid. Daar steekt Van der Poel er bovenuit met drie zeges in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en twee in Milaan-Sanremo, terwijl Van Aert enkel Milaan-Sanremo won in 2020.

Ingesteldheid Van Aert in de Tour maakt verschil

Toch is het voor Michel Wuyts niet onlogisch dat Van Aert veel beter scoorde in de Tour dan Van der Poel. "De instelling waarmee Van Aert aan de Tour begint zorgt ervoor dat hij Van der Poel op dat vlak wegblaast", zegt hij bij Wieler Revue.

Van Aert in de Tour van 2022 was volgens Wuyts een van de beste renners die hij ooit heeft gezien. "Ik denk niet dat Van der Poel zin heeft in zo’n onderneming." Want wat Van Aert liet zien, was tegen het onmogelijke aan.

Hij pakte drie ritzeges, werd vier keer tweede, ging elke dag in de aanval voor de groene trui en knapte bergop ook werk op voor Vingegaard. "Je zou toen bijna gesmeekt hebben: doe eens een dag niks!"