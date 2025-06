Zwakte van Soudal Quick-Step blootgelegd? Bakelants ziet groot probleem voor Evenepoel

Remco Evenepoel moest in de Dauphiné veel tijd toegeven op Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Op veel steun van zijn ploeg moest hij ook niet rekenen.

Soudal Quick-Step had na de Dauphiné duidelijk nog veel werk voor de Tour. Kopman Remco Evenepoel moest bergop snel de rol lossen ten opzichte van Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard.

En ook de rest van de ploeg was niet op de afspraak. Dat stelde ook Jan Bakelants vast. "Zijn ploeg blonk ook niet uit qua sterkte. In de rit van zaterdag zat Evenepoel al alleen, terwijl andere ploegen nog vijf renners in de groep der favorieten telden", zegt hij bij HLN.

Mikel Landa, vorig jaar vijfde in de Tour, was niet voorzien voor de Dauphiné. Maar de Spanjaard zal er in de Tour ook niet bij zijn door een wevelbreuk die hij opliep in de Giro. Louis Vervaeke was dan weer uitgevallen met een sleutelbeenbreuk.

Valentin Paret-Peintre reed met de Dauphiné nog maar zijn eerste koers sinds zijn staartbeenbreuk in de Ronde van Catalonië en Maximilian Schachmann had last van de warmte en was nog niet hersteld van de hoogtestage.

Het enige lichtpuntje voor Evenepoel is op dit moment Ilan Van Wilder. Hij strijdt voor een top tien in Zwitserland en zou Evenepoel lang kunnen bijstaan bergop in de Tour. Al is het maar de vraag of dat het verschil zal maken tegen Pogacar en Vingegaard.