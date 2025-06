🎥 Hij kan het niet laten: Patrick Lefevere maakt korte comeback bij Soudal Quick-Step

Eind vorig jaar zwaaide Patrick Lefevere af als CEO van Soudal Quick-Step. Toch blijft de 70-jarige Lefevere dicht betrokken bij de ploeg en kroop hij zelfs weer even achter het stuur.

Ondanks zijn afscheid als CEO is Patrick Lefevere dit jaar nog regelmatig te zien bij Soudal Quick-Step. Zo was hij begin dit jaar aanwezig bij de ploegenvoorstelling, waar hij nog eens in de bloemetjes werd gezet.

Lefevere was ook aanwezig bij de start van de Omloop Het Nieuwsblad en werd door de organisatie van de E3 Saxo Classic ook uitgenodigd als eregast. Ook in de Baloise Belgium Tour was Lefevere aanwezig.

Lefevere weer even in de volgwagen

Hij kroop er zelfs achter het stuur van de volgwagen tijdens de tijdrit van Bert Van Lerberghe, dat toonde Lefevere zelf met een video op zijn sociale media. "Het uitzicht vanuit de volgauto verveelt nooit", schreef Lefevere erbij.

Of de aanwezigheid van Lefevere er iets mee te maken had is niet duidelijk, maar Soudal Quick-Step won de tijdrit uiteindelijk ook met Ethan Hayter. Voor de Brit nog maar zijn eerste zege in het shirt van The Wolfpack.

De transfer van Hayter, die overkwam van INEOS Grenadiers, was één van de laatste van Lefevere als CEO van Soudal Quick-Step. De eerste maanden waren moeilijk, maar Hayter lijkt dus zijn draai te vinden bij The Wolfpack.