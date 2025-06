📷 Jarno Widar beleeft horrordag in Giro Next Gen en mag tweede eindzege op rij vergeten

Jarno Widar zal niet voor het tweede jaar op rij de Giro Next Gen winnen. Het toptalent van Lotto verloor in de voorlaatste etappe meer dan een kwartier.

De zevende en voorlaatste etappe in de Giro Next Gen is gewonnen door de Tsjech Pavel Novák. Hij hield stand vanuit een vlucht en won met anderhalve minuut voorsprong op Jørgen Nordhagen en Adria Pericas.

Van Jarno Widar, die voor de voorlaatste etappe de vierde stond in het klassement op anderhalve minuut van roze trui Luke Tuckwell, beleefde een horrordag. Hij kwam onderweg ten val en verloor veel tijd.

Bij Widar lag zijn elleboog helemaal open en ook op zijn rug waren schaafwonden zichtbaar. Uiteindelijk kwam de jonge Belg binnen samen met vier ploegmaats op zo'n 27 minuten, waardoor hij gezakt is naar de 34ste plaats.

Voor zijn val was er nog een opvallend momentje met Widar. Hij had duidelijk nog overschot en reed plots even voor het peloton uit en wees een motor erop dat hij een lekke band had.

De beste Belg in de Giro Next Gen is nu Matteo Vanhuffel (18, Picnic PostNL Devo). Hij werd negende in de voorlaatste etappe en staat nu achtste in het klassement, op bijna drie minuten van roze trui Tuckwell.

😢 really not the news we wanted to share about Jarno Widar: the Maglia Azzurra crashed and he's slowly climbing his way up Prato Nevoso🤕



😢non la notizia che volevamo dare su Widar: il campione in carica è caduto e sale col suo passo🤕



📸LaPresse#GiroNextGen @pcm_giovani_scu pic.twitter.com/I5VGLAYDxC — Giro Next Gen (@gironextgen) June 21, 2025