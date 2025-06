Alle details op tafel: Patrick Lefevere wilde Juan Ayuso weghalen bij UAE Team Emirates-XRG

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Twee jaar geleden heeft Patrick Lefevere aan de mouw getrokken van Juan Ayuso. Lefevere had ook een plan klaar voor de Spanjaard, die nog tot 2028 onder contract ligt.

Heel wat toptalenten trokken de afgelopen jaren naar UAE Team Emirates-XRG. Denk maar aan Juan Ayuso, Isaac Del Toro, Jan Christen, Pablo Torres, Antonio Morgado en Igor Arrieta. Maar zij moeten ook allemaal kansen krijgen.

Daardoor staat UAE Team Emirates-XRG ook vaak met meerdere kopmannen aan de start. Maar ondanks de onvrede die er soms is bij het team, blijven de toptalenten wel aan boord. Zo ook Juan Ayuso.

Lefevere toonde interesse in Ayuso

Bij Het Nieuwsblad geeft Patrick Lefevere namelijk toe dat hij twee jaar geleden aan de mouw heeft getrokken van Ayuso. "Niet zo heel hard, veel verder dan een gesprek met zijn vader zijn we niet geraakt."

Lefevere maakte duidelijk dat Ayuso meer persoonlijke ruimte zou hebben bij zijn ploeg, want hij zou een andere programma krijgen dan Remco Evenepoel. Maar vader Ayuso, die ook zijn makelaar is, ging er niet op in.

Vader Ayuso maakte namelijk duidelijk dat hij het contract tot eind 2028 bij UAE wilde respecteren. "Ik weet niet of ze er vandaag nog altijd zo principieel in staan, maar toen vond ik dat in ieder geval getuigen van klasse."