Bedrijf haalt heerlijk grapje uit met Jasper Philipsen in Baloise Belgium Tour

De Baloise Belgium Tour deed vrijdag Tessenderlo aan. Het werd een heel bijzondere dag voor Jasper Philipsen.

Zonovergoten terrassen, klaterend applaus en een dorpskern die zinderde van trots. Tessenderlo beleefde een wielerhoogdag toen Jasper Philipsen, hun eigen sprintkanon, door de straten raasde.

De cafés puilden uit, het gerstenat vloeide rijkelijk en overal weerklonk zijn naam. Jong en oud verdrongen zich langs het parcours om een glimp op te vangen van de man die de Tour de France kleur gaf met zijn explosieve eindsprinten.

Voor Jasper was het meer dan zomaar een koers. Het was thuiskomen. De glimlach op zijn gezicht sprak boekdelen toen hij de vertrouwde bochten nam, toegejuicht door buren, vrienden en jeugdtrainers. “Hier is het allemaal begonnen,” zei hij na afloop, zichtbaar ontroerd.

Feest in Tessenderlo voor Jasper Philipsen

En de lokale ondernemers deden vrolijk mee. Honderd meter voorbij de finish viel een ludieke boodschap op in het raam van een tegelzaak: “Jasper, laat je niet vloeren. Tenzij door ons.” Een knipoog die de sfeer perfect samenvatte: trots, humor en een flinke scheut gezelligheid.

Tessenderlo had zijn held even terug en dat werd gevierd zoals alleen een hechte gemeenschap dat kan: met warmte, bewondering en een pint in de hand.