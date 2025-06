Benoot gelooft nog in Tourzege van Vingegaard en heeft daar duidelijke reden voor

Tiesj Benoot reed dit jaar niet de Dauphiné, maar wel de Ronde van Zwitserland. Ondanks de tik die zijn kopman Jonas Vingegaard kreeg van Pogacar, blijft hij wel geloven in de eindzege in de Tour.

Voor Tiesj Benoot zijn het de laatste maanden bij Visma-Lease a Bike, hij vertrekt na vier jaar wellicht bij de Nederlandse ploeg. Hij zou een contract getekend hebben van drie seizoenen bij Decathlon-AG2R.

Benoot rijdt in juli zijn vierde en laatste Tour voor Visma-Lease a Bike. In 2022 en 2023 hielp hij zijn kopman Jonas Vingegaard aan de eindzege, vorig jaar moest de Deen tevreden zijn met de tweede plaats.

Benoot gelooft nog in Tourzege van Vingegaard

Dat was ook het geval in de voorbije Dauphiné. Vingegaard zag Pogacar makkelijk wegrijden bergop en heeft nog wat werk voor de Tour van start gaat. Toch zag Benoot ook een sterke ploeg van Visma-Lease a Bike.

"Het was weer indrukwekkend, hoe hard ze rijden. De tijdrit was vanuit ons perspectief heel hoopgevend, maar de laatste twee dagen hadden we het natuurlijk graag anders gezien", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"Anderzijds is de Tour nog relatief ver weg en we moeten gewoon blijven doen waar we mee bezig zijn." De Tour gaat over exact twee weken van start in Rijsel, pas na tien dagen staat er een eerste bergrit op het programma.