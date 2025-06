Dirk De Wolf schuift opvallende naam naar voren om Belgisch kampioen te worden

Volgende week zondag, op 29 juni, strijkt het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg neer in Binche. Het belooft een spannende strijd te worden met een indrukwekkend deelnemersveld vol kleppers.

Wout van Aert is zonder twijfel een van de topfavorieten. Zijn veelzijdigheid en ervaring maken hem een gevaarlijke klant op elk parcours. Ook Remco Evenepoel staat hoog aangeschreven, als hij zijn aanvalslust weet te doseren, kan hij solo naar de overwinning rijden.

Jasper Philipsen, met zijn sprintkwaliteiten, is dan weer de te kloppen man als het op een massasprint uitdraait. Daarnaast mogen we Arnaud De Lie, de titelverdediger, niet uitvlakken. Hij heeft dit seizoen al meerdere keren bewezen dat hij klaar is voor het grote werk.

Ook renners als Tim Merlier, Jasper Stuyven en Victor Campenaerts kunnen op een goede dag verrassen, afhankelijk van hoe de koers zich ontwikkelt. Het parcours in Binche is selectief, met korte hellingen en kasseistroken die het peloton kunnen breken.

Dirk De Wolf schuift Tim Wellens naar voren als kanshebber

Tactiek, vorm van de dag en ploegenspel zullen cruciaal zijn. Eén ding is zeker: de strijd om de Belgische driekleur wordt een spektakelstuk voor wielerfans. Dirk De Wolf schuift alvast een opvallende naam naar voren.

“Weet je wie ik ook verwacht in Binche? Tim Wellens. Hoe goed was die in de Dauphiné?”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Als je nu de rangschikking maakt van de Belgische coureurs, dan is het Evenepoel, Van Aert, Merlier, eventueel Philipsen en dan Wellens.

De progressie die Wellens gemaakt heeft is gigantisch groot. “In de Dauphiné overleefde hij drie cols en begon hij op de vierde te elimineren. Dat kon hij vroeger bij Lotto niet. Bij UAE wordt iedereen beter. Wat voor een ploeg is dat, jong?”, besluit De Wolf.