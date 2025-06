Eindwinst in de Baloise Belgium Tour? Florian Vermeersch schat zijn kansen in

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Dat werd nogmaals bewezen in de tijdrit van de Baloise Belgium Tour op vrijdag.

Niet Filippo Ganna, maar wel Ethan Hayter ging met de zege lopen in de individuele tijdrit. Florian Vermeersch werd derde en ziet nog kansen om de eindzege te pakken.

Vandaag wordt er gekoerst in Durbuy. “De verschillen zijn nog klein en dus kan er nog veel gebeuren”, weet een heel blije Vermeersch te vertellen aan Het Nieuwsblad.

“Ik reed al twee keer in Durbuy (11de in 2023 toen Mathieu van der Poel er won voor Thibau Nys, red.) en telkens gingen we er met een omvangrijke groep de finale in”, gaat hij verder.

Een lastig parcours wacht dus op de renners, maar voor Vermeersch is het zeker niet extreem. Wat wel een grote rol kan spelen is de warmte die voor vandaag voorspeld wordt.

Maar ook daarvoor heeft Vermeersch al zijn plannetje klaar. “Goed eten en drinken zal belangrijk zijn, maar na drie weken in de Sierra Nevada ben ik de warmte inmiddels wel gewoon”, besluit hij.