Johan Bruyneel schiet nieuwe UCI-regels af en wijst met de vinger naar Franse samenzwering

De UCI maakte deze week heel wat nieuwe regels bekend, zoals een limiet op versnellingen en een minimale breedte van de sturen. Johan Bruyneel ziet er een Franse samenzwering in.

De UCI zal vanaf augustus testen uitvoeren met het limiteren van versnellingen tot 54x11. Dat is echter een probleem voor ploegen die met SRAM rijden, want zij maken cassettes die vanaf 10 beginnen. Die versnelling zou dan geblokkeerd moeten worden.

Johan Bruyneel vraagt zich echter af of zo'n limitering een verschil zal maken. "De afdalingen zullen iets trager gaan, maar dat is ook het enige. Bij de UCI denken ze gewoon niet na over de praktische gevolgen", zegt hij bij The Move.

De UCI besliste ook dat de stuurbreedte vanaf 2026 minimaal 40 centimeter moet zijn. Vanuit het vrouwenpeloton kwam er veel kritiek, want zij hebben vaak een schouderbreedte van zo'n 30 centimeter of kleiner.

Bruyneel ziet Franse invloed op UCI

Ook voor kleinere mannen is 40 centimeter te breed, denk maar aan Jarno Widar. "Hij is piepklein. Die kan je niet op een stuur van 40 centimeter zetten. Dan zal hij rijden alsof hij op een chopper (Amerikaanse motor, nvdr.)."

FDJ-baas Marc Madiot is positief over het limiteren van de versnellingen, maar Bruyneel ziet er een Franse samenzwering in. "Het komt allemaal neer op hetzelfde: de UCI-president is Frans."

"Al deze ideeën komen van Christian Prudhomme (Tourbaas, nvdr.). Hij wil de renners trager maken. Zijn nauwe adviseur is ook Frans, namelijk Marc Madiot. Die denkt er hetzelfde over. Het is een driehoekje: Prudhomme, Madiot en Lappartient."