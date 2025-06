Moet hij vrezen voor de Tour? Ploegleider geeft meer uitleg over zieke Thibau Nys

Geen Thibau Nys meer in de voorlaatste etappe van de Baloise Belgium Tour. Door maag- en darmklachten moest hij de strijd staken, maar dat lijkt eerder uit voorzorg te zijn.

Na zijn sterke tijdrit van vrijdag stond Thibau Nys dertiende in het klassement van de Baloise Belgium Tour, op 23 seconden van leider Ethan Hayter. De eindzege dat er dus nog in, maar door ziekte moest Nys de strijd dus staken.

Volgens ploegleider Maxime Monfort is er geen reden tot paniek, Nys heeft gewoon een slechte nacht achter de rug en is leeg en vermoeid. Nys had volgens Monfort ook gewoon kunnen starten in de koninginnenrit.

Tour niet in gevaar voor Nys

"Hij wilde niet zomaar starten om te starten en er komen natuurlijk nog andere koersen aan", zegt hij bij VTM Nieuws. Daarmee doelt Monfort op de Tour, waar Nys over exact twee weken voor het eerst aan de start zou moeten staan.

De Tour komt volgens Monfort ook niet in gevaar. "Zondag moet hij alweer op de fiets kunnen zitten. Onze selectie is ook nog niet bekendgemaakt, maar we maken ons geen zorgen", stelt de ploegleider nog.

Over een week kan Nys zich nog eens testen op het Belgisch kampioenschap in Binche. Vorig jaar viel Nys net naast het podium, als Nys in vorm is maakt hij kans om net voor de Tour de tricolore trui te veroveren.