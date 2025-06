Na de dood van Dierckxsens: De Wolf en Museeuw vermijden één iets als ze gaan fietsen

Dat Ludo Dierckxsens op zijn 60ste overleden is tijdens het fietsen, heeft ook Dirk De Wolf (64) en Johan Museeuw (59) wakker geschud. Zij vermijden nu een hoge hartslag tijdens het fietsen.

Ludo Dierckxsens werd onwel tijdens de 1000 kilometer van Kop om tegen Kanker en viel, hulp kon niet meer baten. Het schrok de hele wielerwereld op dat ze Dierckxsens al zo vroeg moesten afstaan.

Ook Dirk De Wolf en Johan Museeuw zijn geschrokken. Zij bereiden zich op dit moment voor op het WK gravel in Nederlands Limburg. Toch letten zij nu ook meer op tijdens het fietsen sinds de dood van Dierckxsens.

De Wolf en Museeuw letten op hun hartslag

"Ik keek al veel naar mijn bakske (fietscomputer, nvdr.) en nu nog meer", zegt De Wolf bij Het Nieuwsblad. Dat doet ook Museeuw, hij wil zijn hartslag niet meer hoger dan 150 laten gaan.

In een gravelwedstrijd in Aken moest hij toch eens naar hartslag 155 gaan toen het vooraan in stukken brak en hij wilde meeschuiven. "Ik was blij toen ik daarna weer onder de 150 zakte", stelt Museeuw.

De Wolf denkt wel dat Dierckxsens een mooie dood is gestorven, omdat je van hartfalen weinig voelt. "Maar ja, je bent er vet mee. Ik sta daar nu toch ook vaak bij stil", besluit De Wolf nog.