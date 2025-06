Patrick Lefevere haalt uit over muiterij bij UAE Team Emirates: "Weet je hoe ik dat oploste?"

Bij Team UAE zijn er de laatste tijd enorm veel frustraties. En die komen duidelijk naar de buitenwereld toe.

De frustraties bij UAE komen meer en meer naar boven, waarbij ook het grote publiek heel veel te zien krijgt. Voor Patrick Lefevere is een dergelijke gang van zaken ongehoord.

“In onze ploeg was de regel altijd: alle frustraties van de koers neem je eerst mee onder de douche. Alles wat dan niet weggespoeld is, mag je uitspreken, maar wel alleen op de bus. Nooit in de media. Dat wel doen, is hoe dan ook niet professioneel”, is hij heel erg duidelijk.

Lefevere haalt een legendarisch voorbeeld van bij zijn ex-ploeg naar boven. In 1996 reden maar liefst drie renners van hem naar de finishlijn van Parijs-Roubaix.

Pogacar moet frustraties bij UAE oplossen

“Ik had beslist: één Johan Museeuw, twee Gianluca Bortolami, drie Andrea Tafi. Die laatste was niet akkoord: zijn vrouw was in verwachting en hij wilde per se tweede worden. Ik heb gezegd: ‘Zo gaan we niet beginnen. Jij wordt derde of je krijgt een oprotpremie en mag naar een andere ploeg uitkijken.’”, gaat Lefevere verder.

Uiteindelijk stemde Tafi toch toe met wat Lefevere wou zien. Het is moeilijk, zo moet hij ook toegeven, als je met meerdere kopmannen in hetzelfde team zit. Gelukkig is er nog Pogacar, die baas is boven alles.

“In de koersen waar hij rijdt is de hiërarchie altijd duidelijk. En het helpt ook dat iedereen een dik contract heeft. Daarvoor zet een coureur zijn persoonlijke ambitie al sneller opzij”, besluit Lefevere.