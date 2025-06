Stevige domper voor de Tour: Thibau Nys moet opgeven in de Baloise Belgium Tour

Thibau Nys zal het slotweekend van de Baloise Belgium Tour aan zich voorbij moeten laten gaan. De jonge Belg komt niet meer aan de start van de koninginnenrit.

Vrijdag had Thibau Nys nog een uitstekende tijdrit afgewerkt in de Baloise Belgium Tour, waarin hij twaalfde werd. Daardoor stond Nys dertiende in het klassement, op 23 seconden van leider Ethan Hayter.

Nys maakte zo nog kans om de eindzege te pakken in de koninginnenrit in en rond Durbuy, maar vrijdagnacht is Nys ziek geworden. Hij heeft last van maag- en darmklachten en komt zaterdag niet meer aan de start.

Voorbereiding Nys voor de Tour verstoord

Niet alleen Nys, maar ook zijn ploegmaat Tim Declercq heeft de Baloise Belgium Tour met maag- en darmklachten moeten verlaten. Lidl-Trek zag ook al Alex Kirsch opgeven in rit twee, waardoor de ploeg nog met vier renners in koers is.

Voor Nys is zijn opgave een domper met het oog op de Tour. Over exact twee weken zou hij zijn debuut maken in een grote ronde, waarin in de eerste tien dagen heel wat kansen op ritwinst liggen voor hem.

Volgende week zondag staat Nys normaal ook nog aan de start van het BK op de weg. Het is niet duidelijk of zijn deelname in het gedrang zal komen in de strijd om de Belgische driekleur.