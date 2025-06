Thibau Nys gelooft niet echt in een stunt: "Ik ben Mathieu van der Poel niet"

Thibau Nys heeft in de tijdrit van de Baloise Belgium Tour de schade beperkt. Daardoor maakt hij nog kans op de eindzege, maar Nys weet ook dat het moeilijk wordt.

Doordat hij stevig heeft gewerkt aan zijn tijdrijden verloor Nys op iets minder dan tien kilometer net geen 24 seconden op winnaar Ethan Hayter en slechts 20 seconden op meervoudig wereldkampioen Filippo Ganna.

In het klassement is Nys nu dertiende op 23 seconden van Hayter en 21 seconden van Ganna. Zaterdag staat in en rond Durbuy de koninginnenrit op het programma met aankomst op de Mur de Durbuy (0.6 km aan 10.2%).

Nys is Van der Poel niet

Toch beseft Nys dat het moeilijk wordt om de eindzege te pakken in de Baloise Belgium Tour. "Die mannen (Hayter en Ganna, nvdr.) kunnen ook klimmen en de rit in Durbuy overleven", zegt Nys bij VTM Nieuws.

Nys wil vooral de rit proberen winnen, het klassement is eerder bijzaak. Want Nys weet dat hij zal moeten wegrijden van Ganna en Hayter om de eindzege te pakken. En hij weet niet of dat realistisch is.

"Dan moet alles in de juiste plooi vallen. Ik denk niet dat ik de benen heb om zoals Van der Poel twee jaar geleden een stunt te doen en veel tijd terug te nemen. Die mannen zullen niet naar huis worden gereden op dat parcours, het is niet dat we een col over moeten."