Veel emoties bij Jenno Berckmoes na zege in Baloise Belgium Tour: "Niemand ziet dat"

Jenno Berckmoes (24) heeft de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. Op de Muur van Durbuy was hij duidelijk de sterkste van een kopgroep.

De koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour ging van start zonder Thibau Nys, hij had vrijdagnacht last gekregen van maag- en darmproblemen. Hij voelde zich niet helemaal top en wilde geen risico's nemen met oog op de Tour.

In de koninginnenrit gebeurde er bijzonder veel, leider Ethan Hayter trok zelfs in de tegenaanval en reed naar een kopgroep. Uit die kopgroep reden Orluis Aular, Filippo Baroncini, Marco Frigo en Jenno Berckmoes weg en zij streden voor de zege.

Berckmoes was duidelijk de sterkste op de Muur van Durbuy, hij pakte zijn eerste zege van het seizoen. Dat zorgde voor bijzonder veel emoties bij Berckmoes, want hij zag zijn voorjaar in het water vallen door een bacterie.

Moeilijk seizoen voor Berckmoes

"Ik had vorig jaar een super eerste seizoen bij Lotto, maar dit jaar was heel moeilijk door die bacterie. In Gent-Wevelgem eindigde ik dan in de top tien, maar dan viel ik zwaar in de Ronde van Vlaanderen."

"Het was een jaar met heel veel downs en niemand ziet dat. Iedereen ziet alleen als het goed gaat en dan krijg je veel steun, maar als het slecht gaat zijn het alleen de mensen die dicht bij je staan die je steunen."

"Daarom is het zo moeilijk om terug te komen en dat wordt heel vaak onderschat. Dat is ook de reden waarom er heel veel tranen bij waren", stelde Berckmoes nog. Door zijn zege komt hij ook op zeven seconden van leider Baroncini, waardoor hij zondag ook nog de eindzege kan pakken.